(ANSA) - NEW YORK, 23 LUG - Gli Stati Uniti riterranno l'Iran "responsabile" dei futuri attacchi degli Houthi, dei quali "sono molto deluso". Lo scrive Donald Trump sul suo social Truth. "Un anno fa, gli Stati Uniti hanno sferrato un duro attacco contro gli Houthi a causa delle loro interferenze con le attività commerciali. Da allora, e nel corso del nostro conflitto con l'Iran, hanno agito in modo molto responsabile", spiega Trump. "Purtroppo ora hanno ripreso le ostilità, e hanno colpito due navi dell'Arabia Saudita la scorsa notte. Questa verità serva da monito: se dovessero ripetere tali azioni, gli Stati Uniti riterranno responsabile l'Iran - dato che gli Houthi agiscono come suo delegato o "proxy" - e verranno inflitte gravi punizioni militari sia all'Iran sia agli Houthi", nei confronti dei quali "sono molto deluso poiché finora avevano agito con grande professionalità e intelligenza", ha messo in evidenza. (ANSA).