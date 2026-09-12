(ANSA) - DUBLINO, 12 SET - Secondo il presidente Usa, Donald Trump, un'Irlanda "unita" sarebbe "fantastica". Il presidente americano lo ha affermato da Dublino dove è arrivato stamattina per trascorrere due giorni nel suo resort di Doonbeg. Durante una conferenza stampa questa mattina a Dublino con il primo ministro irlandese Micheál Martin, il presidente Usa ha affermato di "desiderare molto" un'Irlanda "unita" e che "prima o poi succederà". "Penso che sarebbe fantastico, come potrebbe essere una cosa negativa?", ha detto, rispondendo alla domanda di un giornalista sulla sua opinione in merito all'unificazione della Repubblica d'Irlanda e dell'Irlanda del Nord, che fa parte del Regno Unito. "Mi piacerebbe vederla unificata. Prima o poi succederà. Qui c'è l'uomo giusto per far partire il processo", ha affermato indicando Martin, scrive l'Irish Times. (ANSA).