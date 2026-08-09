(ANSA) - WASHINGTON, 09 AGO - Donald Trump sta mantenendo "un profilo basso sull'Iran". Lo ha detto lo stesso presidente americano in una breve intervista telefonica ad Axios dopo due giorni di silenzio. "Stiamo conducendo solo una sorta di trattativa parziale con loro. Ci limitiamo a osservare l'Iran, alle prese con un'inflazione galoppante e con la mancanza di fondi", ha aggiunto il tycoon ribadendo che Teheran "versa in condizioni pessime" dal punto di vista economico e non dispone del denaro necessario per pagare i soldati. (ANSA).