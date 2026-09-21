(v. servizio delle 19:25) (ANSA-AFP) - WASHINGTON, 21 SET - Donald Trump torna ad attaccare Cnn, MsNow e Politico a cui è stato disposto sabato il ritiro dei pass di accesso alla Casa Bianca. In un post su Truth, il tycoon accusa le "testate e giornalisti di 'Fake News' che scrivono solo cose negative e violano la nostra sicurezza nazionale diffondendo storie false e diffamatorie basate su 'fonti' ignote non dovrebbero avere accesso all'ufficio più importante del mondo. Si chiama Studio Ovale e merita decoro, rispetto e dignità; non deve essere profanato da pagliacci di serie B che distorcono, manipolano e screditano tutto ciò che scrivono o pubblicano". (ANSA-AFP).