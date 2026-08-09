(ANSA) - WASHINGTON, 09 AGO - Dopo una serie di sconfitte in tribunale, Donald Trump ha deciso di cambiare il consulente legale della Casa Bianca. L'incarico sarà assunto da Will Scharf, attualmente segretario dello staff, a partire dal 1° settembre. Classe 1986, avvocato, Scharf ha anche guidato la National Capital Planning Commission, l'ente che ha approvato la realizzazione del salone delle feste la cui costruzione è stata bloccata da un tribunale qualche giorno fa. David Warrington, l'attuale consigliere legale della Casa Bianca, passerà al settore privato. (ANSA).