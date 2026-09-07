(ANSA) - NEW YORK, 07 SET - La statua di Dante Alighieri a Washington è stata restaurata. Lo annuncia Donald Trump pubblicando sul suo social Truth una comunicazione di Greg Wischer del Dipartimento degli Interni. "Il National Park Service ha restaurato la statua commemorativa di Dante a Meridian Park, a Washington. L'opera raffigura il poeta italiano Dante Alighieri mentre regge la sua opera più celebre, 'La Divina Commedia', completata nel 1321. La statua è stata sottoposta a pulizia e ceratura", si legge nella nota pubblicata da Trump nella quale si fa riferimento anche al restauro della statua di Giovanna d'Arco. (ANSA).