(ANSA) - WASHINGTON, 24 SET - "E proprio in questo spirito di amicizia, ho l'onore di offrire al presidente Xi un dono realizzato da uno straordinario artista americano, tra i più grandi al mondo, creato in collaborazione diretta con Melania e con me: l'aquila calva è il simbolo nazionale degli Stati Uniti e incarna lo spirito libero e proteso verso l'alto dell'America". E' l'annuncio del presidente Donald Trump, fatto durante la cena di stato per il leader cinese Xi Jinping. Poi, allontanandosi dal podio per sollevare il drappo che nascondeva l'opera, ha detto di sperare che "possa trovare una bella collocazione, un posto meraviglioso, a Pechino". Xi, per la cronaca, è nato nel 1953, anno del serpente, secondo l'oroscopo cinese. Non è chiaro se l'aquila, visto il buio della sala, sia stata immortalata mentre cattura un serpente. (ANSA).