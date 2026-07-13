(ANSA) - WASHINGTON, 13 LUG - Donald Trump, durante il programma radiofonico "Hugh Hewitt Show", ha avvertito l'Iran che gli Stati Uniti bombarderanno Pickaxe Mountain. Il sito si trova nei pressi dell'impianto iraniano di arricchimento dell'uranio di Natanz, pesantemente danneggiato, è altamente fortificato ed ospita due complessi di tunnel situati a grande profondità. Secondo gli esperti, tali strutture sono fuori dalla portata delle più potenti bombe "bunker buster" dell'arsenale Usa. Il tycoon ha poi detto di sapere dove si trovano i nuovi leader dell'Iran e di essere in grado di colpirli. Ma non ne voglio parlare", ha precisato rispondendo ad una domanda di Hewitt. "Tuttavia stiamo tenendo d'occhio la situazione", ha aggiunto il presidente. (ANSA).