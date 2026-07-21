(ANSA) - NEW YORK, 21 LUG - "Non lasceremo l'Iran in questo momento. Non abbiamo ancora finito". Lo ha detto Donald Trump parlando alla Casa Bianca insieme al presidente del Libano. La guerra "non avrà alcun impatto su di me. Io sto solo cercando di fare la cosa giusta", ha aggiunto Trump, rispondendo a chi gli chiedeva se Teheran stesse cercando di provocare conseguenze sulle elezioni di metà mandato. "L'Iran non ha ancora visto nulla; finora siamo stati gentili" ha detto Trump sottolineando che gli Stati Uniti colpiranno "presto e in modo pesante Pickaxe Mountain", il sito dove si sospetta Teheran abbia nascosto le centrifughe per l'arricchimento dell'uranio. (ANSA).