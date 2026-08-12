(ANSA) - WASHINGTON, 12 AGO - "La nostra meravigliosa portavoce della Casa Bianca, nonché una delle mie collaboratrici più fidate, Karoline Leavitt, lascerà il suo incarico alla fine del mese per dedicare più tempo alla sua famiglia e ai suoi splendidi figli piccoli". Lo annuncia Donald Trump su Truth. Si tratta di "una decisione che comprendo e rispetto pienamente! Karoline diventerà ora una delle mie principali consulenti esterne e una voce influente all'interno del Partito Repubblicano, mentre lavoriamo per sfidare la storia e vincere in modo decisivo le elezioni di metà mandato", aggiunge il tycoon. "Karoline è stata una vera leader alla Casa Bianca e ha svolto un lavoro eccezionale battendosi per la giustizia e la libertà fin dal 2018, compresa la nostra storica campagna per la rielezione del 2024. Karoline è stata una delle migliori portavoci della Casa Bianca nella storia di questo ruolo. Grazie, Karoline, per l'ottimo lavoro svolto!", conclude Trump nel suo post. A fine aprile, Leavitt è andata in congedo di maternità in vista della nascita del suo secondo figlio, senza nominare un sostituto. È ritornata al suo incarico poche settimane dopo, ritrovandosi sempre nel mezzo delle turbolenze scatenate dalla guerra di Usa e Israele contro l'Iran. Leavitt, 28 anni, si è fatta conoscere come una sostenitrice estremamente leale verso il presidente, difendendolo a spada tratta e non esitando a riservare repliche taglienti ai giornalisti durante i briefing stampa. "Il presidente Trump mi ha chiesto di continuare a servirlo come sua stretta consigliera dall'esterno", ha scritto da parte sua la coriacea portavoce sui social media. (ANSA).