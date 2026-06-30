(ANSA) - NEW YORK, 30 GIU - Donald Trump critica la Corte Suprema sullo ius soli ed esorta il Congresso ad agire per mettere fine al diritto di cittadinanza per nascita. "La Corte Suprema ha confermato la cittadinanza per diritto di nascita - il che è un male per il nostro Paese - ma possiamo facilmente porvi rimedio al Congresso tramite una legge", ha scritto Trump sul suo social Truth. "Non è necessario alcun emendamento costituzionale. Il Congresso dovrebbe iniziare oggi stesso a lavorare per porre fine alla cittadinanza per diritto di nascita, una pratica costosa e ingiusta per il nostro Paese. Avranno il mio pieno e totale sostegno", ha messo in evidenza. (ANSA).