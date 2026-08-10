(ANSA) - WASHINGTON, 10 AGO - "L'Iran chiede un risarcimento per i danni subiti durante il conflitto militare degli ultimi cinque mesi nonostante l'argomento non sia mai stato menzionato in nessuno dei nostri negoziati o incontri! Tuttavia, è un'idea interessante, perché ora anch'io pretendo un risarcimento dall'Iran per tutte le persone uccise e gravemente ferite a causa delle loro bombe piazzate lungo le strade e dei numerosi conflitti iniziati sotto la guida del generale Soleimani". Lo scrive Donald Trump su Truth. Trump ha insistito che vuole un risarcimento da Teheran "per le famiglie delle vittime della USS Cole e di migliaia di altri caduti in combattimento". Inoltre, continua il presidente americano su Truth "un risarcimento dovrebbe essere corrisposto alle famiglie delle centinaia di migliaia di manifestanti innocenti uccisi dall'Iran negli ultimi 50 anni, per non parlare dei 52.000 uccisi negli ultimi cinque mesi. Ho dato istruzioni ai miei rappresentanti di inserire fermamente questa richiesta in qualsiasi futuro negoziato". (ANSA).