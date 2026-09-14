(ANSA) - NEW YORK, 14 SET - I prezzi del petrolio "crolleranno non appena finirà il conflitto militare con l'Iran, e non ci vorrà molto". Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth, puntando il dito contro Joe Biden per gli aumenti dei prezzi in America. "Spero che tutti si rendano conto che gli aumenti dei prezzi in tutta l'America sono stati causati da Joe Biden e dalla sua amministrazione, non da Trump. Persino il prezzo del petrolio era più alto sotto Biden rispetto a oggi. Fatta eccezione per il petrolio, caso temporaneo, i prezzi stanno scendendo drasticamente. Il costo del petrolio crollerà non appena finirà il conflitto militare con l'Iran, e non ci vorrà molto", ha messo in evidenza. (ANSA).