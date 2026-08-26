(ANSA) - WASHINGTON, 26 AGO - Il direttore della Cia è stato mandato in Russia in una visita di "semi-routine". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista ad una radio conservatrice. "È lì, una cosa di semi routine. Vorremmo vedere la fine della guerra con l'Ucraina", ha detto Trump in un'intervista con il conduttore Glenn Beck. "Si dice che Putin abbia intenzione di mettere a dura prova la determinazione della Nato fino in fondo", ha affermato il conduttore alla radio. Tuttavia, Trump ha respinto qualsiasi ipotesi secondo cui la visita di Ratcliffe riguardasse una possibile escalation da parte della Russia. "Non è lì per nessuno dei motivi che hai citato", ha detto Trump. "Certo, potrebbe uscirne qualcosa. Stiamo lavorando duramente per porre fine a quella guerra". (ANSA).