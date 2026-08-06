(ANSA) - WASHINGTON, 06 AGO - "Le Fake News, come al solito, stanno diffondendo voci false e del tutto infondate. Sono estremamente soddisfatto del lavoro che sta svolgendo Pete Hegseth. Tutto è stato straordinario, compreso il nostro attacco al Venezuela. Allo stesso modo, la situazione con l'Iran sta procedendo molto bene!". Lo scrive Donald Trump attaccando l'articolo del Washington Post in cui si parlava di uno scontro tra lui e il segretario della Difesa sulle scorte di armi americane in grave carenza a causa della guerra contro l'Iran. (ANSA).