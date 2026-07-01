(ANSA) - WASHINGTON, 01 LUG - Donald Trump respinge le critiche secondo cui starebbe "traendo profitto dalla presidenza", affermando che "tutti stanno guadagnando" grazie al forte rialzo del mercato azionario. All'indomani della diffusione dei suoi dati finanziari del 2025 da cui sono emersi guadagni da oltre un miliardo di dollari generati dalle criptovalute, il tycoon ha detto che "ci sono fondi che gestiscono il mio denaro. Ma io ne traggo vantaggio. Beh, ho guadagnato molto denaro prima di diventare presidente: loro investono i miei soldi e io non parlo con loro. Non ci parlo nemmeno", ha detto Trump, ai giornalisti prima di partire per il North Dakota. (ANSA).