(ANSA) - NEW YORK, 29 GIU - "Una grande vittoria è stata ottenuta poco fa presso la Corte Suprema nel caso" di Rebecca Slaughter: "è stato confermato il potere del presidente, ai sensi dell'Articolo II, di rimuovere funzionari dell'Esecutivo e rappresentanti o membri di agenzie da lui nominati". Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth riferendosi alla decisioni con cui la Corte Suprema gli ha consentito di silurare Slaughter, l'ex capo della Ftc, ribaltando un precedente legale che durava da quasi 100 anni. "La decisione è stata a lungo auspicata dai presidenti fin dagli anni '30. È un grande onore essere in carica e aver ottenuto questa sentenza storica e senza precedenti, una delle più importanti mai emesse in materia di poteri presidenziali", mette in evidenza Trump. (ANSA).