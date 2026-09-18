(ANSA) - WASHINGTON, 18 SET - Il presidente statunitense Donald Trump ha firmato una legge che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressione sulla Russia per la guerra in Ucraina, poco dopo che il provvedimento aveva ottenuto l'approvazione del Congresso questa settimana. La normativa colpisce i settori russi dell'energia e della difesa, oltre a prendere di mira il presidente Vladimir Putin e altri alti funzionari. Conferisce inoltre a Trump il potere di imporre dazi fino al 100% ai principali acquirenti di petrolio e gas russi, una misura che potrebbe riguardare anche Cina e India. (ANSA).