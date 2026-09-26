(ANSA) - NEW YORK, 26 SET - "Le fake news non dovrebbero essere ammesse alla Casa Bianca. E' una situazione che va avanti da troppo tempo, con un costo enorme per il paese". Lo afferma Donald Trump dopo che la Casa Bianca a negato a Cnn, nonostante la decisione di un giudice federale, di poter seguire il presidente oggi in Tennessee. In un precedente messaggio, Trump si era chiesto "perché dovrebbe essere consentito l'accesso a un luogo sacrosanto come la Casa Bianca a chi diffonde fake news, come la Cnn e la Msdnc? Nonostante la mia grande vittoria elettorale, quasi il 100% della copertura mediatica su Trump è negativo, e lo è da anni". (ANSA).