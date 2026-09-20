(ANSA) - ROMA, 20 SET - Il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato all'inviato speciale per gli esteri di Fox News di trovarsi in una "fase decisionale" e che nel prossimo futuro accadranno "cose molto importanti" riguardo alla guerra tra Usa e Iran. Lo riporta la stessa emittente, secondo cui il tycoon ha affermato che "la mia domanda è: se e quando farò saltare in aria l'intera nazione? È meglio che si comportino bene". Trump si è inoltre detto "aperto" a un incontro con il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, dopo che Teheran ha inviato un elenco di richieste per porre fine al conflitto. (ANSA).