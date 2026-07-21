(ANSA) - NEW YORK, 21 LUG - A partire dal primo agosto 2026, tutti i farmaci generici importati negli Stati Uniti continueranno a essere soggetti a dazio zero per un periodo di due anni, mentre successivamente le tariffe saliranno al 100% per un anno e al 200% negli anni seguenti. Lo annuncia Donald Trump sul suo social Truth, sottolineando che la misura punta a "riportare la produzione di farmaci generici negli Stati Uniti, penalizzando le aziende che scelgono di non realizzare impianti e infrastrutture produttive entro i termini stabiliti". "L'obiettivo di questa politica è tutelare la popolazione statunitense. La normativa relativa ai farmaci brevettati, di marca o innovativi, che ha già dato ottimi risultati, rimarrà invariata. In tutti gli Stati Uniti si stanno costruendo stabilimenti farmaceutici a ritmi senza precedenti", ha messo in evidenza. (ANSA).