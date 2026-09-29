(ANSA) - WASHINGTON, 29 SET - I vertici del settore tecnologico Usa legato all'intelligenza artificiale, riunitisi alla Casa Bianca per discutere della regolamentazione dell'IA, hanno sottoscritto un impegno "moralmente vincolante" a predisporre adeguate misure di salvaguardia per questa tecnologia in rapida evoluzione. "Si autoregoleranno", ha detto Trump al termine dell'incontro con i massimi esponenti del settore dell'intelligenza artificiale. "Questi modelli sono molto complessi. E ripeto, credo che saranno usati per il bene, e quando non lo saranno, saremo in grado di prenderli. Ma ci sarà un enorme aspetto di autoregolamentazione", ha aggiunto Trump. (ANSA).