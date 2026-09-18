(ANSA) - WASHINGTON, 18 SET - Donald Trump ha annunciato di aver bandito dalla Casa Bianca "con effetto immediato" Cnn, Politico e MsNow. "Sono orgoglioso di annunciare che, con effetto immediato, bandisco dalla Casa Bianca la fake news Cnn, MsNow e Politico", ha scritto il presidente americano su Truth. "Gli organi di informazione non dovrebbero poter scrivere o riferire costantemente invenzioni e bugie quando trattano del presidente degli Stati Uniti o dell'amministrazione Trump o degli Stati Uniti d'America. Seguiranno altri organi di informazione che diffondono fake news", ha avvertito il tycoon. (ANSA).