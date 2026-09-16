(ANSA) - WASHINGTON, 16 SET - "I tassi di interesse negli Stati Uniti dovrebbero essere dell'1% o meno, perché vantiamo il miglior merito creditizio al mondo — DI GRAN LUNGA. Il nostro Paese sta vivendo un BOOM di nuovi investimenti! ABBASSATE I TASSI DI INTERESSE PER GLI STATI UNITI D'AMERICA, E FATELO IN FRETTA!. Lo scrive Donald Trump su Truth, nel giorno in cui la Fed ha rialzato i tassi di interesse nella terza riunione del board con Kevin Warsh presidente. Il costo del denaro, in linea con le attese, è salito dalla forchetta tra il 3,50% e il 3,75% a quella tra il 3,75% e il 4%. (ANSA).