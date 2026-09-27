(ANSA) - WASHINGTON, 27 SET - Dopo aver respinto la proposta iraniana per la chiusura del conflitto, Donald Trump ha detto di attenersi colloqui in settimana. In un'intervista telefonica ad Axios, il tycoon ha detto di aspettarsi che i negoziatori americani avviino il dialogo con Teheran nel corso della settimana. "Mi aspetto altri colloqui con l'Iran. Vogliono concludere un accordo, ma non è quello che voglio fare io. È un'intesa che forse avremmo accettato un anno fa. Hanno sopravvalutato la propria posizione", ha aggiunto Trump. Alla domanda se stia valutando la ripresa degli attacchi contro l'Iran, il presidente Usa ha risposto: "Ci penso continuamente". (ANSA).