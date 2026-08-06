(ANSA) - BELGRADO, 06 AGO - "Gli Stati Uniti possiedono enormi quantità di 'munizioni', soprattutto di certi tipi. Inoltre, grandi quantità vengono prodotte e spedite negli Stati Uniti secondo necessità. Le aziende del settore della difesa stanno costruendo il maggior numero di impianti e fabbriche nella storia del nostro Paese. I 'responsabili' di queste dichiarazioni traditrici (sulla scarsità di missili a disposizione, ndr) vengono braccati. Saranno richieste lunghe pene detentive!": lo scrive il presidete americano, Donald Trump, sul suo account su Truth, sulle rivelazioni di alcuni media sulla ridotta disponibilità di missili a causa della guerra in Iran. (ANSA).