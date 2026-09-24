WASHINGTON. Una campagna televisiva da 20 milioni di dollari finanziata con denaro pubblico e incentrata sul presidente Donald Trump sta provocando forti polemiche negli Stati Uniti. La somma è stata messa a disposizione attraverso il Dipartimento per la Sicurezza interna e destinata a spot trasmessi sulle principali reti televisive americane, anche durante programmi e appuntamenti sportivi di grande ascolto.

Secondo la ricostruzione del New York Times, Trump avrebbe chiesto al direttore dell’Office of Management and Budget Russell Vought di individuare all’interno dell’amministrazione le risorse necessarie. Il 20 settembre è stato quindi assegnato un contratto da 20 milioni di dollari all’agenzia di marketing LMD del Maryland per una campagna nazionale.

Gli spot, alcuni dei quali presentano contenuti simili a quelli utilizzati nella campagna presidenziale del 2024, riportano l’indicazione «Paid for by the U.S. Government». La vicenda ha suscitato critiche non soltanto tra i democratici, ma anche tra esponenti repubblicani, mentre sono state chieste verifiche sulla possibile violazione delle norme che limitano l’utilizzo di risorse federali per attività di propaganda o promozione politica.

La Casa Bianca respinge le accuse e sostiene che si tratti di annunci di servizio pubblico destinati a promuovere il Paese e non di pubblicità elettorale. Trump ha sottolineato di non essere candidato in questa tornata elettorale. Il presidente della Federal Communications Commission Brendan Carr ha affermato di non vedere negli spot elementi tali da giustificare un intervento dell’autorità.