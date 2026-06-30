(ANSA) - NAPOLI, 30 GIU - Hanno un'età compresa tra i 21 e i 61 anni i componenti la banda di truffatori di anziani sgominata dalla Squadra Mobile di Napoli al termine di indagini coordinate dalla procura di Nola. La base operativa del gruppo - che era riuscita ad accumulare un bottino di circa mezzo milione di euro - era a Napoli ma i colpi sono stati messi a segno in tutta Italia: le vittime hanno un'età compresa tra 74 e 97 anni e la tecnica adoperata era quella ormai nota del "maresciallo". Un falso rappresentante delle forze dell'ordine telefonava alla vittima per comunicare il coinvolgimento di un congiunto in un incidente stradale con un'auto senza assicurazione e in cui era rimasta gravemente ferita una persona, spesso un bambino o una donna in gravidanza, per esercitare ulteriore pressione. All'anziano veniva anche riferito che l'unica soluzione per evitare l'arresto era un risarcimento immediato che la vittima copriva impegnando tutto il denaro e i gioielli che c'erano in casa. Per evitare l'intervento delle forze dell'ordine, infine, la vittima veniva sottoposta a un vero e proprio bombardamento telefonico, anche dopo la consegna di denaro e monili a colui che si recava a casa, che si spacciava come un delegato del "maresciallo". (ANSA).