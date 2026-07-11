(ANSA) - MILANO, 11 LUG - Una donna di 26 anni e un uomo di 28 sono stati denunciati in stato di libertà, a Napoli, perché sospettati di una serie di truffe ad anziani realizzate prevalentemente a Roma e a Napoli. Lo ha reso noto il Pool anti truffe della Procura di Milano, composto da agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale. Gli investigatori, con il supporto dei poliziotti del Commissariato Vicaria Mercato e del Centro operativo per la Sicurezza cibernetica di Napoli, hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione della coppia di conviventi, a Napoli, ritenuti "punto di riferimento di un'organizzazione criminale dedita, sull'intero territorio nazionale, alla commissione di truffe, furti in abitazione e rapine ai danni di persone anziane". La accuse contestano al momento 33 episodi in varie località ma accomunati, sempre secondo le indagini preliminari, da telefonate che partivano da quell'appartamento, tanto che aveva pareti completamente rivestite da pannelli fonoassorbenti e sistemi tecnologici per coordinare le azioni. Una delle più usate modalità: i presunti autori, spacciandosi per appartenenti alle forze dell'ordine, comunicavano che la targa dell'autovettura di un loro familiare era stata segnalata dalla videosorveglianza di una gioielleria rapinata, chiedendo di verificare soldi e ori in loro possesso. (ANSA).