(ANSA) - VERONA, 19 NOV - La Guardia di Finanza di Verona ha sequestrato beni per 37 milioni di euro ad un italiano, residente da anni in Bulgaria, considerato il promotore di un'associazione transnazionale dedita a truffe in danno di risparmiatori-investitori, abusivismo finanziario, appropriazione indebita e riciclaggio, operativa in 5 Stati dell'Ue (Bulgaria, Lituania, Svezia, Spagna e Belgio), Usa, Regno Unito e India. Nell' operazione, col coordinamento di Eurojust sono state anche fatte perquisizioni domiciliari e presso varie società, acquisendo documenti e dispositivi elettronici (tra cui uno che genera onde radio per interferire con le comunicazioni wireless e bloccarle) utili per ricostruire i rapporti con le vittime e setacciare i passaggi attraverso cui il denaro è stato movimentato. Secondo i finanzieri l'associazione ha colpito vittime, 400 quelle finora accertate, in tutta Europa, avvalendosi, per le operazioni realizzate nel veronese, di una rete di 20 persone e 15 società, trust e piattaforme digitali, attraverso cui ha raccolto e poi riciclato capitali per 37 milioni di euro. Denaro raccolto con la promozione di attività di investimento al di fuori del circuito autorizzato e del controllo della Consob e che poi trasferito all'estero, verso enti riconducibili al Gruppo di società fintech Wallex. Sono stati sequestrati capitali e beni immobili in una località turistica bulgara. L'indagine è partita dopo la denuncia di numerose vittime che credevano di aver investito i loro risparmi su piattaforme di trading online, che promettevano ingenti percentuali di interesse in tempi brevi, senza alcun rischio di perdita del capitale, anche attraverso portafogli di criptovalute. Per la raccolta di capitali, il promotore dell'associazione si è avvalso dell'ecosistema Wallex, articolato in una fitta rete di società, anche di diritto estero, tra cui Fidea Statutory Trust, Wealthwise Trust e Pro Keepers, intermediari e agenti privi delle abilitazioni e iscrizioni agli albi, che promuovevano prodotti, strumenti finanziari e attività d'investimento presentati come alternative "innovative" e "sicure" ai tradizionali investimenti bancari. Il denaro è stato versato su conti correnti esteri consentendo alla struttura di autoalimentarsi con l' acquisizione continua di nuovi capitali (Schema Ponzi). Il capo dell'associazione, oltre a essere fondatore e promotore di una propria valuta digitale, rilasciava interviste a testate giornalistiche internazionali e forniva corsi di formazione per i propri collaboratori per convincere i clienti a procedere con gli investimenti. (ANSA).