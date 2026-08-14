(ANSA) - MANTOVA, 14 AGO - È stato ritrovato lungo la sponda del Po, nella zona di Revere, frazione di Borgo Mantovano, il bambino autistico di 8 anni che ieri sera si era allontanato dalla propria abitazione a Ostiglia. Il piccolo è stato individuato tra la boscaglia dall'elicottero Drago 160 dei vigili del fuoco, a circa due chilometri dal luogo in cui si erano perse le sue tracce. Raggiunto dalle squadre di soccorso, è apparso disorientato e disidratato, ma in buone condizioni. I vigili del fuoco lo hanno calmato e hanno quindi contattato il padre, che ha raggiunto il figlio sul posto. (ANSA).