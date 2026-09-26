(ANSA) - MORANO, 26 SET - Il cadavere in avanzato stato di decomposizione di Maria Santandrea, una donna di 78 anni scomparsa da Frascineto (Cosenza) il 27 agosto scorso, è stato trovato stasera in contrada Marzano, nel Comune di Morano Calabro. Le ricerche scattate subito dopo la denuncia di scomparsa dei familiari, non avevano dato esito. Sono stati alcuni motociclisti che stavano facendo un'escursione a trovare gli effetti personali della donna, tra i quali il documento di riconoscimento, e hanno dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti agenti di Polizia che, salendo più in alto, hanno trovato resti umani. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, i vigili del fuoco ed il magistrato di turno. Sulle cause della morte sarà l'autopsia a dover dare una risposta. La donna, conosciuta in zona come una grande camminatrice, si era recata a Castrovillari per fare la spesa e da allora se ne erano perse le tracce. L'ultimo avvistamento segnalato era avvenuto in zona Conca del Re, nei pressi della Casa Circondariale di Castrovillari. (ANSA).