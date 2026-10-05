(ANSA) - TORINO, 05 OTT - Il soccorso alpino della guardia di finanza ha recuperato alcuni indumenti e resti umani in alta Valchiusella, in una zona impervia di Traversella, nel Torinese. Le operazioni di recupero, avvenute stamane, hanno richiesto anche l'intervento dell'elicottero. I resti sono stati trasferiti alla medicina legale e messi a disposizione della procura di Ivrea che ora procederà con una serie di accertamenti per arrivare all'identificazione. Una delle ipotesi è che possano appartenere a Jurg Muller, un alpinista svizzero di 64 anni scomparso proprio in quella zona il 23 giugno 2025. (ANSA).