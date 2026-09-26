(v.: 'Ricerche nel fiume Livenza dopo...' delle 10:25) (ANSA) - VENEZIA, 26 SET - E' stata trovata la vettura vista uscire di strada e inabissarsi stamani, con un uomo a bordo, nel fiume Livenza, a La Salute di Livenza (Venezia). Sono in corso le operazioni di recupero e di ispezione dell'abitacolo. Il disperso ha 69 anni e abita nella località del Veneto orientale; in auto viaggiava con due cani da caccia. E' stato un amico che viaggiava in un'altra automobile, e con il quale stava recandosi a una battuta di caccia, a segnalare stamani l'uscita di strada. Secondo quanto descritto, l'auto è stata vista uscire autonomamente dalla sede stradale e inabissarsi. La causa dell'incidente potrebbe quindi essere dovuta a un malore dell'uomo, anche perché sull'argine del fiume non si vedono segni di frenata. (ANSA).