Stop allo sci estivo a Ferragosto sul ghiacciaio dello Stelvio, in Alta Valtellina. La Sifas (Società Impianti Funiviari allo Stelvio), nella giornata di oggi, ha reso nota ad operatori e turisti della ski area una decisione sofferta, ma necessaria viste le temperature registrate negli ultimi giorni, con ondate di caldo continue anche ad alte quote, l'assenza di raffreddamento e rigelo notturno del manto nevoso e i frequenti temporali che hanno ulteriormente compromesso lo stato del ghiacciaio. "Tali fattori - si legge nella nota - non permettono di garantire i consueti standard di qualità e, soprattutto, di sicurezza necessari per la pratica dello sci estivo". E pertanto, come conseguenza, a partire da oggi, sabato 15 agosto, l'attività sciistica sul ghiacciaio dello Stelvio è sospesa fino a data da destinarsi. Rimane, invece, attivo il servizio delle funivie per salire al ghiacciaio. "Il nostro team - hanno evidenziato dalla Sifas - continuerà a monitorare costantemente la situazione e le condizioni della montagna nella speranza di un ribasso delle temperature e di un miglioramento dello stato del ghiacciaio. Terremo tempestivamente aggiornati tutti su ogni eventuale riapertura. Ringraziamo per la comprensione e la collaborazione". (ANSA).