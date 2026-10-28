(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Marco Tronchetti Provera è un finanziatore di Forza Italia. Come si evince dall'elenco di contributi pubblicati dal partito aggiornato a settembre, il presidente esecutivo di Pirelli ha versato 100mila euro all'inizio dello scorso mese nelle casse azzurre, dove qualche settimana più tardi sono arrivati anche 50mila euro da parte di Gianfelice Rocca, presidente del Gruppo Techint, colosso della siderurgia. Tra le erogazioni, ci sono anche quelle di due esponenti di Federmanager: 7mila euro dal presidente Valter Quercioli e altrettanti dal tesoriere Fabio Vivian. Tra i contributi privati anche i 10mila euro di Franco Murano, dalla provincia di Cosenza. Diverse imprese e società hanno inviato versamenti al partito di Antonio Tajani nello scorso mese. A 20mila euro ammonta quello di Verificatori Associati Italiani S.r.l., organismo di ispezione e certificazione italiano, con sede nel Pavese, mentre di 10mila euro è quello di Zame International, produttore comasco di macchine utensili. Diversi i contributi da società del settore energetico: 20mila euro da Carbotermo S.p.a. di Milano, e 4mila a testa dalla novarese Equienergia, da Enega di Napoli e da 4g Energia di Milano. Dalla bresciana Aelle Immobiliare sono arrivati 20mila euro, e allo stesso settore appartengono la bresciana Pentanord (20mila), la romana Immobiliare confederazione generale italiana del commercio (20mila). Nell'elenco ci sono anche società di consulenza come Ac Holding (10mila euro a settembre, come ad agosto), la napoletana Plus Service (20mila euro), la Nexum di Torino (2mila) e la romana L.d Public Affairs Expertise (4mila). (ANSA).