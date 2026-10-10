(ANSA) - MARSALA, 10 OTT - "Si sta facendo la conta dei danni e il governo regionale farà la sua parte, come è nostro dovere. Gli stanziamenti non mancheranno e interverremo finanziariamente attraverso la protezione civile, attraverso l'amministrazione comunale, perché tutto si ripristini". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, al plesso scolastico 'Alcide De Gasperi' di contrada Terrenove a Marsala. Schifani, accompagnato dall'assessore regionale Mimmo Turano e dalla sindaca Andreana Patti, ha voluto visitare la scuola per vedere le le condizioni della struttura che ieri è stata devastata da due trombe marine. (ANSA).