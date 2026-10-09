(ANSA) - MARSALA, 09 OTT - Una pesante parete in cemento armato della palestra del plesso 'Alcide De Gasperi' in contrada Terrenove a Marsala (Trapani) si è staccata ed è finita a terra nel giardino circostante. E' questo uno dei tanti danni del plesso scolastico (costruito con pareti in cemento prefabbricato) dopo il passaggio della tromba marina che ha attraversato il versante sud della città. Al momento in cui l'istituto è stato investito dal vortice di vento e pioggia in palestra non c'erano, fortunatamente, bambini. I vigili del fuoco che hanno effettuato il sopralluogo all'interno del plesso hanno potuto accertare che intere pareti di classi e gli infissi sono andati distrutti. I bambini, prima che la tromba marina colpisse l'istituto, sono stati fatti radunare in una zona più sicura, lontana da finestre e porte. (ANSA).