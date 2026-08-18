(ANSA) - NARDÒ, 18 AGO - La forte ondata di maltempo che si è abbattuta su Porto Cesareo non ha risparmiato la marina di Sant'Isidoro, a Nardó, creando anche qui danni alle strutture balneari. Tra i lidi danneggiati, il Dinamiko Beach, lo stabilimento balneare dedicato alle persone con disabilità. La pioggia e la tromba d'aria hanno provocato voragini danneggiando le attrezzature e le passerelle che consentivano l'accesso al mare in carrozzina. L'associazione sulla propria pagina social ha fatto sapere che domani il lido non potrà fare accoglienza come ogni giorno, ma che allo stesso tempo "domani mattina presto saremo tutti lì, con le maniche rimboccate, pronti a ripartire e a sistemare quello che la forza della natura ha distrutto". L'invito rivolto a tutti è di "dare il proprio contributo con le proprie mani e la propria forza". Il Comune di Nardò ha assicurato il proprio sostegno. (ANSA).