Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha fissato per il 9 settembre l'udienza sulla richiesta di differimento pena nelle forme della detenzione domiciliare e il differimento facoltativo della pena in attesa della decisione sull'istanza di grazia presentata per Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori e averne ferito un terzo nell'aprile 2021. Ieri era stato il Tribunale di Sorveglianza di Milano a fissare per il 16 settembre l'udienza sulla richiesta di differimento facoltativo della pena in attesa della decisione sull'istanza di grazia per Roggero. (ANSA).