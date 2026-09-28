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(ANSA) - ROMA, 28 SET - "Esprimo il mio sostegno alla dott.ssa Donatella Casari, magistrata che dimostra quotidianamente indipendenza, imparzialità ed equilibrio, oltre a una solida preparazione". Lo afferma il presidente del Tribunale di Roma, Lorenzo Pontecorvo, in relazione alle polemiche relative alla giudice del tribunale del Lavoro che dovrà occuparsi del ricorso presentato dal giornalista Sigfrido Ranucci contro la rimozione dalla conduzione della trasmissione Report da parte della Rai. "Rilevo, inoltre, che l'assegnazione del fascicolo - prosegue Pontecorvo in una nota - relativo alla controversia promossa da Sigfrido Ranucci è avvenuta nel rispetto delle analitiche disposizioni tabellari vigenti da anni, le quali, mediante meccanismi automatici, assicurano l'osservanza del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge". (ANSA).