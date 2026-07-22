(ANSA) - ROMA, 22 LUG - Il disegno di legge annuale sulla concorrenza dovrebbe approdare domani in Consiglio dei ministri. Il provvedimento, a quanto si apprende, è infatti all'ordine del giorno della riunione tecnica preparatoria in programma oggi pomeriggio, dove si valuterà anche un decreto legge con "misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano". Sul tavolo anche un decreto legislativo su funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo dei vigili del fuoco, un altro dlgs di attuazione della direttiva Ue sul miglioramento delle condizioni di lavoro mediante piattaforme digitali e infine il regolamento per il sistema dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (Afam). (ANSA).