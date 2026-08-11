(ANSA) - TEL AVIV, 11 AGO - Il tribunale penale di Damasco ha condannato a morte in contumacia l'ex presidente siriano Bashar al-Assad. Il tribunale di Damasco ha deciso che l'ex presidente Bashar al-Assad dovrà 'essere perseguito a livello internazionale'. Lo riferisce al Arabiya. Assad è stato riconosciuto colpevole delle accuse di crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi durante la guerra civile in Siria. La caduta del dittatore è seguita alla presa del potere nel dicembre del 2024 da parte dell'attuale presidente Ahmad al-Sharaa, sostenuto dalla Turchia. Assad è fuggito a Mosca insieme con la sua famiglia. (ANSA).