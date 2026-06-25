(ANSA) - MILANO, 25 GIU - Un treno regionale con 200 persone a bordo, tra cui diversi bambini, è rimasto bloccato per circa 3 ore e senza aria condizionata lungo i binari fra la stazione di Lambrate e la stazione centrale di Milano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 per verificare le condizioni dei passeggeri mentre polizia locale e vigili del fuoco hanno verificato che il convoglio fosse in sicurezza. Il personale di Trenord ha provveduto ad assistere i passeggeri fornendo bottiglie di acqua. Successivamente sono stati trasferiti su un altro treno. (ANSA).