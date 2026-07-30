(ANSA) - FIRENZE, 30 LUG - Puntuale alle 11, come da programma, ha riaperto completamente il nodo ferroviario fiorentino con il passaggio alla stazione di Campo di Marte del primo Frecciarossa, partito da Foggia e diretto a Milano. Il nodo era chiuso dalle ore 23 di domenica 26 per la sostituzione del cavalcaferrovia a ponte al Pino, con l'interruzione della circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella, dividendo di fatto l'Italia in due. "I lavori sono andati perfettamente - ha detto Andrea Esposito, responsabile della pianificazione e controllo industriale di RfI - È stata un'operazione ad alta complessità ingegneristica, ma tutto è andato esattamente come da programma. Abbiamo riattivato la linea alle 10:55, quindi con qualche minuto di anticipo e alle 11 è passato il primo treno. Quindi la circolazione sta riprendendo regolarmente sulla linea principale e e insomma ampia soddisfazione per come è stato gestito il lavoro in queste 84 ore". Il nuovo ponte al Pino diventa di proprietà del Comune di Firenze, mentre "il mese di agosto sarà interessato da tutti i lavori di finitura", non solo l'asfaltatura, "verranno fatte le prove di carico in maniera tale da poter attivare come programmato, il 15 settembre, in piena sicurezza, la viabilità sulla nuova infrastruttura" che è in acciaio Corten, "ha una lunghezza di 32 metri, cioè cinque in più rispetto al vecchio ponte e una larghezza maggiore, 16 metri in tutto, perché oltre a avere tre corsie sono previsti i marciapiedi". (ANSA).