(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Break temporalesco per il caldo estremo di queste ultime due settimane: fenomeni meteorologici di forte intensità porteranno un temporaneo calo delle temperature, a partire da domani al Nord. Secondo le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, il primo luglio sono previsti al settentrione temporali, grandinate e raffiche di vento. "Giovedì il fronte instabile - sottolinea - scivolerà rapidamente verso il meridione: l'instabilità si estenderà andando a colpire progressivamente anche le regioni del Centro e del Sud Italia, portando finalmente il refrigerio, ma accompagnato da un deciso e marcato peggioramento delle condizioni meteo". A scatenare i temporali, la discesa di un insidioso fronte temporalesco proveniente dal Nord Europa. Questa massa d'aria fresca, rileva Gussoni, "irrompendo sul bacino del Mediterraneo, andrà a scontrarsi frontalmente con la cappa di calore estremo che ha oppresso l'Italia nelle ultime settimane. A causa della tantissima energia potenziale in gioco accumulata fino a questo momento, non si esclude il rischio di eventi meteo estremi". Una volta passato il fronte temporalesco, da venerdì 3 luglio in avanti, tornerà ad affacciarsi l'anticiclone africano. Nel corso del successivo weekend infatti ci aspettiamo una nuova ondata di caldo che farà salire rapidamente le temperature su buona parte dell'Italia. Nel dettaglio: Mercoledì 1 Luglio. Al Nord: forti temporali, locali grandinate. Al Centro: sole e caldo intenso. arrivano temporali su settori adriatici. Al Sud: prevalenza di sole, temporali sui monti. Giovedì 2. Al Nord: ultimi temporali sul Triveneto. Al Centro: forti temporali a macchia di leopardo. Al Sud: forte instabilità con temporali sparsi. Venerdì 3. Al Nord: sole e caldo in aumento. Al Centro: sole, acquazzoni su basso Lazio. Al Sud: temporali a carattere irregolare. Tendenza: nuova irruzione dell'anticiclone africano dal weekend, caldo in aumento (ANSA).