(ANSA) - PADOVA, 17 NOV - Ieri sera, intorno alle 20.05 tre ragazze di Padova - due minorenni di 16 e 17 anni e una 18enne - hanno esploso un colpo a salve, con la riproduzione di una pistola, davanti alla caserma del II Reparto mobile della polizia, in via d'Acquapendente. Sono state bloccate poco dopo dagli agenti, allertati dal rumore dello sparo e dalle telecamere, e segnalate per procurato allarme e minaccia aggravata dall'uso dell'arma contro un corpo dello Stato. Secondo la ricostruzione della Questura, le tre - incappucciate e vestite di scuro - stavano percorrendo la ciclabile davanti alla caserma, quando una di loro si è fermata davanti all'ingresso e ha puntato verso l'alto un'arma simile a un revolver, tenendola in quella posizione per alcuni istanti prima di rimetterla via. Gli agenti del reparto e della squadra mobile le hanno rintracciate e una delle ragazze ha consegnato spontaneamente l'arma, risultata la replica di un revolver a salve, col tappo rosso di segnalazione. Nelle perquisizioni domiciliari, in casa di una delle minori, è stata ritrovata una targa di ottone di un istituto scolastico cittadino, per cui le è stata contestata anche la ricettazione. Rinvenuto anche un fumogeno, elemento che porta la Questura a ricondurre le tre al contesto studentesco orbitante nell'ambito dei centri sociali e dell'area antagonista, in vista anche delle manifestazioni per lo sciopero del 20 novembre. Il questore Marco Odorisio ha attivato la Divisione Polizia Anticrimine della Questura per l'adozione di misure di prevenzione personali dell'avviso orale nei confronti delle tre giovani. "Si tratta - dichiara Odorisio - di un episodio grave ed inquietante posto in essere da tre ragazze, due minorenni ed una neo maggiorenne che, detenendo una riproduzione di un Revolver Colt 4 pollici, calibro 45 magnum, si sono rese protagoniste di un gesto che oltre a procurare un immediato allarme, poteva esporre al rischio di serie conseguenze, anche per l'incolumità delle stesse". (ANSA).