(ANSA) - GINOSA, 26 AGO - Tre focolai sviluppatisi quasi contemporaneamente hanno interessato diverse aree di Ginosa, nel Tarantino, arrivando a lambire alcune abitazioni. Per precauzione, diverse famiglie sono state fatte allontanare dalle proprie case mentre sul posto è scattato un articolato intervento di soccorso. Sul posto anche il sindaco Vito Parisi. Le fiamme hanno interessato le zone vicine allo stadio comunale Teresa Miani, Poggio Cignano e via Costa della Crognola. Ancora da accertare le cause dei roghi: tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un'origine dolosa. Il forte vento ha favorito la propagazione del fuoco, rendendo particolarmente difficili le operazioni di contenimento e alimentando una densa colonna di fumo visibile a distanza. A far scattare l'allarme sono stati gli stessi cittadini, che hanno segnalato la presenza contemporanea di tre colonne di fumo in punti diversi della città. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Castellaneta e del comando provinciale di Taranto, insieme a carabinieri e volontari della Protezione civile. Per rafforzare il dispositivo, è stato richiesto anche l'intervento di un Canadair e di un elicottero, che sta effettuando lanci utilizzando una vasca d'emergenza allestita all'interno del campo dello stadio Miani. (ANSA).