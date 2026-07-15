(ANSA) - SAN SEVERO, 15 LUG - Sarebbe stato individuato e sottoposto alla prova dello stub (l'esame per rintracciare polvere da sparo su mani o indumenti) l'uomo, in carrozzina elettrica, ritenuto responsabile del ferimento di tre persone, stamattina, nel pieno centro di San Severo (Foggia). La sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria. Il vero obiettivo della sparatoria, un cittadino marocchino, versa in condizioni ritenute molto gravi: dall'ospedale Masselli Mascia di San Severo è stato elitrasportato al Policlinico di Foggia. Gli altri due feriti sono ricoverati nell'ospedale di San Severo, le loro condizioni non sarebbero gravi. I due sarebbero estranei alla vicenda, anche se su questo aspetto ci sono accertamenti investigativi in corso. Al vaglio degli investigatori, che mantengono stretto riserbo sulle indagini, c'è anche il movente della sparatoria. Sarebbe riconducibile, stando a una prima ipotesi, a un litigio per cause in corso di accertamento, iniziato ieri sera tra il cittadino straniero e il presunto autore e proseguito questa mattina nei pressi del bar dove è avvenuta l'aggressione. Sono sette i colpi esplosi a raffica in una zona molto frequentata perché in pieno centro. Sul posto stanno operando i carabinieri che avrebbero anche perquisito l'abitazione del presunto autore. I militari stanno inoltre verificando le immagini della videosorveglianza della zona. (ANSA).