(ANSA) - ROMA, 19 NOV - La manifestazione della Cgil che, nel giorno dello sciopero generale, sfilerà da piazza Vittorio Emanuele a via dei Fori Imperiali e due cortei degli studenti, con appuntamenti a Piramide e a piazzale Aldo Moro davanti all'università La Sapienza, che si muoveranno verso il centro per raggiungere l'area dei Fori imperiali. Domani sarà un'altra giornata impegnativa per l'ordine pubblico nella Capitale. Stamattina si è tenuto il tavolo Tecnico presieduto dal questore Roberto Massucci per condividere con gli addetti ai lavori il dispositivo di sicurezza pianificato per la gestione delle manifestazioni. Particolare attenzione sarà rivolta alle mobilitazioni studentesche. Sotto la lente i percorsi dei cortei e i vari concentramenti davanti ai licei che si muoveranno per raggiungere i due punti d'incontro. Previsti anche alcuni presidi statici in piazza Santi Apostoli e davanti al ministero dell'Istruzione L'approccio della Questura, secondo quanto si apprende, sarà orientato a garantire "spazi di agibilità per chi intende esercitare il diritto a manifestare nel rispetto della legalità", così come alla tutela di palazzi istituzionali e obiettivi sensibili. (ANSA).